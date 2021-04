Britney Spears e o namorado, Sam Asghari, marcaram presença no casamento de um amigo no passado fim de semana, como relata o Page Six.

No Instagram, Sam, de 27 anos, publicou algumas imagens captadas neste dia especial e que mostra os looks que escolheram para a ocasião.

Enquanto que Britney decidiu levar um vestido curto azul escuro, com sapatos de salto alto pretos, o companheiro optou pelo tradicional fato.

Na mesma publicação, Asghari destaca ainda o facto de ambos já terem sido vacinados contra a Covid-19.

