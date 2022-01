Britney Spears fez uso da sua página de Twitter para reagir à entrevista que a irmã, Jamie Lynn Spears, deu em televisão. No longo texto, dividido em quatro imagens, a artista não poupou a familiar a duras críticas.

"Olhei para o meu telemóvel e vi que a minha irmã deu uma entrevista para promover o seu livro. Vi a entrevista com febre de 40º, o que foi bom porque tive que me render a não me importar", atirou.

Sem ficar por aqui, apontou as duas coisas que a sua irmã disse e que a "incomodaram". "[Uma delas] foi que o meu comportamento estava fora de controlo. Ela nunca esteve muito perto de mim desde há 15 anos. Então porque é que está sequer a falar sobre isso se não for para querer vender o livro às minhas custas?".

"Eu sei que isto pode soar tonto para a maioria das pessoas, mas eu escrevi muitas das minhas músicas quando ela era bebé. Ela nunca teve que trabalhar para ter nada, teve tudo de mão beijada", acrescentou.

E antes de terminar, voltou a frisar que a família "arruinou os seus sonhos" e tentou fazê-la passar por "louca". "Adoram atirar-me para baixo e magoam-me".

