Brian Austin Green e Sharna Burgess estiveram de volta da piscina no fim de semana, com a família, como foi mostrado aos fãs através do Instagram.

O ator publicou uma carinhosa fotografia na rede social onde a namorada aparece com os seus três filhos mais novos, Noah, de oito anos, Bodhi, de sete, e Journey, de quatro. Momento que pode ver na publicação abaixo.

Recorde-se que os meninos são fruto do casamento terminado de Brian Austin Green com Megan Fox. O ator é também pais de Kassius, de 19 anos, da relação com Vanessa Marcil.

