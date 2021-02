Leonor Poeiras voltou a mostrar-se contra Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

Como o agravamento da pandemia no país, a apresentadora portuguesa não fica indiferente às notícias e disse: "Há uns anos fui criticada por fazer campanha anti Bolsonaro, que não tinha de me meter porque nem sequer vivo lá... A culpa do atual estado do país é em exclusivo do seu presidente genocida. Triste demais".

"Muito amor e saúde para ti neste momento, Brasil", acrescentou.

Em outras publicações, Leonor destacou ainda o grande aumento do número de mortes no país. Veja tudo nas imagens da galeria.

