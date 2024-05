São vários os visuais que Meghan Markle tem exibido durante a visita com o príncipe Harry à Nigéria, com maior destaque para o vestido amarelo que usou numa receção na State Governor House, em Lagos, este domingo, dia 12 de maio.

Como relata a revista People, trata-se de uma peça que usou anteriormente no primeiro aniversário do filho mais velho, o pequeno Archie, em maio de 2020.

Assim que chegou ao local, Meghan recebeu um lenço como presente da esposa do governador Babajide Sanwo-Olu, Ibijoke Sanwo-Olu.

A duquesa de Sussex também não passou despercebida com o vestido vermelho, com alças finas, que usou no segundo dia da visita ao país, num evento onde estava ainda Ngozi Okonjo-Iweala.

Também se destacou o vestido sem alças, branco, que escolheu usar numa receção especial também no segundo dia de visita à Nigéria. Veja todas estas escolhas nas fotografias da galeria.

