A relação entre Gigi Hadid e Bradley Cooper parece cada vez mais dada como certa, apesar de nenhum dos dois ainda a ter confirmado.

O ator, de 48 anos, foi visto em Nova Iorque esta quinta-feira a usar um visual bastante casual, vestindo uma t-shirt rosa e calças azuis. No entanto, foi o calçado que chamou a atenção de todos.

Usar ténis Adidas amarelos brilhantes com riscas azuis, a marca registada da empresa, não é nada fora do comum, não fosse o facto de esse par de sapatos aparentar ter outro dono.

Os ténis parecem ser exatamente os que a modelo, de 28 anos, usou no início deste mês.

Gigi usava o mesmo tipo de ténis no passado dia 5 de outubro, quando foi vista a entrar no seu prédio, pelo que a imprensa norte-americana levantou a possibilidade de se poder tratar do mesmo par de sapatos.

