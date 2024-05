Há imagens do ator com a modelo no quarto espetáculo que a cantora realizou na cidade francesa.

Bradley Cooper e Gigi Hadid foram 'apanhados' num encontro em Paris. O ator e a modelo marcaram presença no quarto concerto de Taylor Swift na cidade francesa e há imagens. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra Bradley Cooper e Gigi Hadid a levantarem-se durante o concerto, numa área privada. O namorado de Taylor Swift, Travis Kelce, também foi visto no mesmo camarote. Veja as imagens na publicação abaixo: