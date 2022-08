Foi em conversa com a Variety que Aaron Taylor-Johnson contou que Brad Pitt tem duas listas, uma de atores com quem trabalhará e outra com quem não irá dividir o 'palco'.

Ambos os atores integram o elenco do filme 'Bullet Train' e foi ao promover este novo trabalho que falou do colega.

Referindo-se a Pitt como "um ser humano humilde", Aaron disse: "Acho que ele está num novo capítulo da sua vida".

"Ele só quer trazer luz e alegria ao mundo e estar perto de pessoas com quem vai passar bons momentos. Nós trabalhamos com muitos atores e, passado algum tempo, começamos a fazer anotações. 'Definitivamente, nunca mais vou trabalhar com esta pessoa'. O Brad também tem uma lista: a lista 'boa' e a lista 'má'", acrescentou depois.

De recordar que, recentemente, Aaron Taylor-Johnson contou que desmaiou durante as gravações do filme após magoar-se, tendo sido levado para o hospital.

