Apesar do casamento de quatro anos ter chegado ao fim em 2005, Brad Pitt e Jennifer Aniston mantêm uma boa relação de amizade, que é muitas vezes comentada na imprensa.

Os atores são bastante acarinhados pelo público e são muitos os que torcem para que voltem a dar uma oportunidade ao amor.

Na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, gala que decorreu na noite deste domingo, o ator não escapou às questões dos jornalistas e em conversa com o Entertainment Tonight acabou por falar da relação com Aniston, sempre com bom-humor.

"Vou encontrar a Jen, ela é uma boa amiga, sim", disse Pitt.

Recorde-se que os atores contracenaram na famosa série 'Friends', quando Pitt fez uma participação especial no formato.

