O relacionamento de Brad Pitt com os filhos nunca foi muito fácil, sobretudo depois que o ator se separou de Angelina Jolie, em 2016. Após ter passado por vários problemas com o mais velho, Maddox, de 19 anos, eis que agora é com Shiloh que tem tido desavenças, segundo a imprensa internacional.

Isto porque a jovem de 14 anos decidiu deixar o apelido do pai para trás nas redes sociais ao não usar mais Pitt. Note-se que de todos os filhos, Shiloh era a que, alegadamente, tinha um relacionamento mais próximo com o artista. Ou seja, para isto ter acontecido é porque algo de grave se passou.

"É um enorme desprezo para o Brad e um sinal de que poderá perder a Shiloh para a Angelina. Mesmo pensando que ela não tinha intenção em magoá-lo, foi como se tivesse levado uma grande pontapé", notou uma fonte ao Daily Mirror.

O mesmo informante nota que Brad tem vivido basicamente em função dos filhos, pelo que este gesto o deixou "magoado", como seria de esperar.

