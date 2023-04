Brad Pitt comprou uma propriedade a Cassandra Peterson em 1994, por cerca de um milhão e 500 mil euros. Uma habitação que manteve durante quase 30 anos, tendo depois sido vendida por cerca de 36 milhões de euros.

Em conversa com a People, Cassandra Peterson - conhecida pela personagem Elvira em 'Elvira: Mistress of the Dark' ('Elvira - A Rainha das Trevas') - contou que se tornou uma vizinha de longa data de Pitt e revelou que o colega acabou por deixar um idoso viver numa das suas casas de graça.

Brad Pitt quis expandir lentamente a propriedade que tinha comprado a Cassandra, tendo adquirido várias casas adjacentes ao terreno. "Acho que havia cerca de 22 casas que eram contíguas aos limites da propriedade. E sempre que elas apareciam, ele comprava uma", recordou a atriz.

Uma dessa casas era de um idoso com noventa e pouco anos e Pitt decidiu fazer um acordo com o mesmo. "Ele foi muito gentil. A esposa [do idoso] tinha morrido e o marido, John, morava lá. Sei que o Brad permitiu que ele morasse lá sem pagar nada até morrer", contou Cassandra. O idoso "viveu até aos 105 anos".

Leia Também: Cristina Ferreira 'pisca o olho' a Brad Pitt: "Nunca esteve tão giro"