Brad Pitt celebra 60 anos esta segunda-feira, dia 18 de dezembro.

O ator, cujo nome é William Bradley Pitt, nasceu num dia como o de hoje em 1963, em Shawnee, Oklahoma, mas cresceu em Springfield, no Missouri.

Por ocasião do seu 60.º aniversário recordamos na galeria algumas fotografias do ator de Hollywood, que foi casado (e divorciado) por duas vezes, primeiro Jennifer Aniston e depois com Angelina Jolie.

Pitt é pai de seis filhos, venceu dois Óscares, três Globos de Ouro e dois BAFTA.

Percorra a galeria e recorde algumas fotografias do ator.

