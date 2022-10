Brad Pitt, de 58 anos, esteve entre as estrelas que no domingo, 23 de outubro, estiveram no Grande Prémio da Fórmula 1 no Texas, Estados Unidos da América.

A presença de Pitt não passou despercebida e deu que falar pelos piores motivos. O ator está a ser acusado de ignorar um jornalista.

Martin Brundle, ex-piloto e icónico jornalista especializado em Fórmula 1, tentou chegar à comunicação com Brad Pitt mas acabou por ser ignorado, conta o TMZ.

O tema ganhou fôlego nas redes sociais nas últimas horas, onde há vários fãs de Martin Brundle a condenar a atitude. O ator faz parte atualmente do elenco de um filme sobre a F1, facto que, de acordo com a opinião dos internautas, o deveria fazer respeitar os grandes nomes da competição - como é o caso de Martin Brundle.

Eis abaixo as imagens que estão a gerar controvérsia:

