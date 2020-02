A companheira de Boris Johnson, Carrie Symonds, está grávida. Esta foi uma das novidades que o primeiro-ministro do Reino Unido acabou de anunciar. Isto porque, de acordo com os meios de comunicação internacionais, o casal também prepara-se para subir ao altar e trocar as alianças.

"O primeiro-ministro e a mulher, Symonds, estão muito felizes por anunciarem o noivado e que estão a espera de um bebé, que irá nascer no início do verão", disse um porta-voz do casal.

Boris e Carrie moram juntos na 10 Downing Street desde julho do ano passado, e este é o primeiro filho em comum.

Johnson, de 55 anos, é ainda pai de Lara, Milo, Cassie e Theodore, fruto do casamento com Marina Wheeler. Tem ainda uma filha, Stephanie, em comum com Helen Macintyre.

Esta não é a primeira vez que um primeiro-ministro é pai enquanto está a representar um país. O mesmo aconteceu com David Cameron (ex-primeiro-ministro do Reino Unido) e Samantha, que foram pais de Florence Rose Endellion em agosto de 2010.

