Há muito que corria o rumor de que tinha tido um filho de uma relação extraconjugal. Boris Johnson confirmou, finalmente, que é pai de seis filhos.

Depois de ter evitado o tema em inúmeras entrevistas, o primeiro-ministro britânico admitiu à NBC Today que "sim", tem seis filhos.

Boris Johnson tem quatro filhos fruto do antigo casamento com Marina Wheeler, uma filha de um caso extraconjugal e um filho com a atual mulher, Carrie Johnson.

No final de julho, foi anunciado que o líder do governo britânico se prepara para ser novamente pai. O sétimo filho, o segundo em comum com Carrie, deverá nascer no início de 2022.

Boris Johnson e a mulher, Carrie© Getty Images

