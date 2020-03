A cumprir o estado de quarentena para evitar a propagação do coronavírus, esta sexta-feira, dia 20, Sofia Vergara aproveitou o tempo livre para recordar um registo seu na gala dos Prémios Lo Nuestro no qual surge com um encantador vestido preto.

A verdade é que a atriz já recorreu ao negro em diversas ocasiões e as passadeiras vermelhas não são exceção.

Na galeria vai poder conferir 10 momentos em que a atriz colombiana deu provas da sua sensualidade com vestidos pretos. Clique para ver.

