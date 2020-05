Este domingo, dia 3, sentiram-se um pouco por todo o país temperaturas convidativas que pediam uns bons banhos de sol, como tal, Carolina Patrocínio fez questão de aproveitar o dia ao máximo na companhia da família.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora do 'Fama Show' partilhou com os seus seguidores um momento do seu dia, no qual aparece com o filho mais novo ao colo, o pequeno Eduardo.

Contudo, não foi apenas o bebé que chamou a atenção. Na verdade, foram feitos diversos elogios à forma física da figura pública, verdadeiramente invejável, ainda mais se se tiver em conta que esta foi mãe pela quarta vez há praticamente duas semanas.

Recorde-se que Carolina tem mais três filhas: Diana, Frederica e Carolina, frutos do seu casamento com Gonçalo Uva.

Leia Também: Carolina Patrocínio partilha pormenores sobre treinos pós-parto