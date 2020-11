Bobby Brown quebrou o silêncio sobre a morte inesperada do filho, Bobby Brown Jr., aos 28 anos. “Por favor, mantenham a minha família nas vossas orações neste momento”, disse Brown, de 51 anos, num comunicado citado pela imprensa internacional.

"Perder o meu filho neste momento das nossas vidas devastou a minha família. Não há palavras para explicar esta dor", acrescentou, de coração partido.

Bobby Brown Jr. morreu esta quarta-feira após apresentar "sintomas semelhantes aos da gripe". O jovem foi encontrado já sem vida em sua casa, em Los Angeles.

“O Bobby Brown Jr. não estava a sentir-se bem alguns dias antes da sua morte, com sintomas semelhantes aos da gripe”, revelou Christopher Brown, advogado de Bobby Brown, em comunicado ao Page Six. “Esta é uma perda trágica e vamos deixar as autoridades conduzirem a investigação da sua morte", concluiu.

A polícia de Los Angeles encontrou o corpo de Bobby Jr. em sua casa após receber uma chamada de emergência. A causa de morte ainda não foi revelada, mas as autoridades não suspeitam de ter sido um crime.

