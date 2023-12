Bobby Berk, apresentador do reality show da Netflix 'Queer Eye', está de férias em Portugal.

Na sua conta no Instagram, Bobby partilhou algumas fotografias ao lado do marido, Dewey Do, onde os dois aparecem a passear, mas também em casa, havendo ainda uma fotografia de Do a dormir no sofá com o melhor amigo de quatro patas, Bimini.

"Ultimamente em Portugal", escreveu o apresentador na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

