A irmã de Nick Carter, Bobbie Jean, foi encontrada inconsciente na casa de banho, tal como aconteceu com o irmão mais novo, Aaron, há cerca de um ano.

A mulher, de 41 anos, foi encontrada em sua casa em Tampa, na Flórida, na manhã de sábado, dia 23 de dezembro, por uma equipa de emergência que a levou de urgência para o hospital, tendo o óbito sido declarado à chegada.

De recordar que o irmão mais novo de Bobbie, Aaron, foi encontrado nas mesmas condições que a irmã há cerca de um ano, em novembro de 2022.

As autoridades revelaram ainda que Bobbie Jean, que lutou contra o abuso e dependência de substâncias ao longo da vida, estava em liberdade condicional na altura em que morreu, por posse de cocaína.

No passado mês de junho foi presa por roubo e posse de drogas, depois de alegadamente ter tentado roubar 55 dólares numa loja em Brooksville, Flórida. No entanto, os seus colegas de quarto informaram as autoridades que Bobbie Jean se manteve longe de substâncias ilícitas desde que saiu da prisão. O seu quarto foi revistado e não foram encontradas drogas.

