Muito afastado, mas Bob Odenkirk tem um 'pingo' de sangue real. O ator, de 61 anos, ficou a saber que é parente do rei Carlos III quando marcou presença no 'Finding Your Roots' de Henry Louis Gates Jr..

De acordo com People, que cita a Rolling Stone, no episódio com a estrela de 'Better Call Saul', a equipa de Henry Louis Gates Jr. descobriu que o ator e o monarca são primos em 11.º grau, por parte da família do seu pai.

Aparentemente, o quinto avô do pai de Bob Odenkirk nasceu fora do casamento e era filho de Maria Catharina Bein e do duque de Plön - que era parente das famílias reais da Europa.