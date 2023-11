A peça foi usada por Lady Di no retrato oficial do seu noivado com o príncipe Carlos, em 1981.

Uma blusa que pertencia à princesa Diana - que foi usada no retrato pintado de noivado com o então príncipe Carlos - irá ser leiloada. Conforme destaca a imprensa internacional, espera-se que a peça de roupa seja vendida por 100 mil dólares, aproximadamente, 91 mil euros. Segundo a Marie Claire, a blusa foi criada por David e Elizabeth Emanuel, designers responsáveis pelo seu icónico vestido de casamento, que usou a 29 de julho de 1981. A camisa irá estar disponível para leilão na Julien's Auctions and Turner Classic Movies' Hollywood Legends. O leilão acontecerá entre os dias 14 e 17 de dezembro em Beverly Hills e online. Camisa que será leiloada© Getty Images