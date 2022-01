Foi no final da sua atuação no palco dos MTV Video Music Awards, no dia 28 de agosto de 2011, que Beyoncé, acariciando a barriga, revelou ao mundo que estava grávida. Cinco meses depois, a 7 de janeiro de 2012, nascia Blue Ivy Carter, a primeira filha da cantora, compositora e atriz norte-americana e do rapper, produtor discográfico e empresário norte-americano Jay-Z. Dois dias depois, a prestigiada revista Time chamava-lhe "o bebé mais famoso do mundo".

Alvo do interesse dos paparazzi desde que nasceu, converteu-se, ainda bebé, num ícone de estilo, com milhares de mães a procurarem vestir as filhas com indumentárias semelhantes, como pode recordar na galeria de imagens que se segue. Ainda não tinha uma semana quando o pai registou a sua voz, usando-a depois no single "Glory". Blue Ivy Carter torna-se, assim, no artista mais jovem de sempre a entrar nas tabelas de vendas de discos norte-americanas.

Apesar da canção em que participa involuntariamente não ter ido além do vigésimo-terceiro lugar no top, o feito é assinalado com um Guiness World Record. Em 2020, Blue Ivy Carter colabora com a mãe em "Brown skin girl", um single que também conta com a participação de Wizkid e Saint Jhn. Além de um NAACP Image Award, ganha também um BET Her Award e um Grammy, tornando-se de novo na artista mais jovem de sempre a ganhar estes prémios.

Em novembro de 2020, foi escolhida para ser a narradora do livro "Hair love" de Matthew A. Cherry. A moda, uma das paixões de Blue Ivy Carter, é outra das fontes de rendimento da cantora, que também já apareceu em vídeos de singles dos pais, como "Formation", "Family feud" e "Spirit". Em parceria com a mãe e com a conhecida marca desportiva germânica Adidas, lançou a Adidas x Ivy Park, uma coleção de roupa desportiva que tem tido grande procura global.