Foi, com apenas 11 anos e 155 dias, o intérprete mais novo de sempre a atingir o Hot 100, uma das tabelas de vendas de discos norte-americanas com "I want you back", um dos singles dos The Jackson 5, a banda que formou com os irmãos. Conseguiu o feito no dia 31 de janeiro de 1970 e, ao longo da vasta carreira, prematuramente interrompida a 25 de junho 2009, nunca parou de somar recordes. Na década de 1980, foi o cantor que mais vezes chegou a número 1.

Foi também o primeiro artista internacional a lançar sete singles de um único álbum, o primeiro a conseguir ultrapassar a marca de 10 milhões de discos vendidos em todo o mundo e ainda hoje, além de ser o autor de "Thriller", o álbum mais comprado de sempre, continua a ser o único cantor a ter sido distinguido com 26 prestigiados prémios American Music Awards. Polémico e extravagante, Michael Jackson acumulou, entre 1979 e 1998, êxito atrás de êxito.

"Bad", "Beat it", "Black or white", "Smooth criminal", "Wanna be startin' somethin'", "Man in the mirror", "The way you make me feel" e "Billie Jean" são algumas dessas canções. No próximo dia 15, na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa, vão poder ser ouvidas em "Michael Jackson Tribute", uma viagem musical que, ao longo de duas horas, revisita mais de três décadas de percurso profissional deste ídolo norte-americano. Os bilhetes custam entre 24 € e 32 €.