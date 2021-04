Blaya Rodrigues recorreu ao Instagram para revelar o sexo do segundo bebé. Grávida de novo, a artista prepara-se agora para dar as boas-vindas a um menino.

"Eu sei que o importante é mesmo conseguir ter um bebé... mas afeiçoei-me muito ao lado feminino", começou por escrever na legenda de um vídeo que capta o momento em que soube o sexo do segundo filho.

"Quando engravidei da Lau [filha mais velha], queria muito ter um rapaz! Por ter na cabeça aquele clichê que os rapazes são mais aventureiros, mais dinâmicos! Fui fazer a eco e disseram-me que eram uma menina. Fiquei em negação algum tempo! Tinha a certeza que a eco estava errada... mas não! Veio a minha bebé Aura! A minha bebé linda! Aventureira, dinâmica, calma, curiosa, desenrascada", partilhou.

"No primeiro ano da Lau, eu pensei para mim 'agora quero ter um menino'. Mas depois o tempo foi passando, e o meu gosto por raparigas foi crescendo... São aventureiras e delicadas, gostam de bola mas também de maquilhagem - pelo menos a minha, acredito que nem todas sejam iguais. Eu simplesmente adoro meninas", acrescentou.

Ao contrário da primeira vez, quando se estreou na maternidade, agora Blaya não quis ficar logo a saber o sexo da criança. "Pedi ao doutor para escrever num papel... para ser surpresa! Juro que da minha boca saía a palavra menino, mas na minha cabeça era menina! Vou partir o bolo... e pumbas, MENINO", disse, referindo-se ao momento em que descobriu que está grávida de um rapaz, quando partiu um bolo e o interior do mesmo era com um recheio de cor azul.

"Confesso que chorei! A minha experiência com meninas é completamente diferente, e já estou tão habituada a esta energia feminina. Uma independência e compressão incrível! Não estou nada preparada para os carros, super heróis, saltos do sofá, lutas invisíveis", admitiu, pedindo aos seguidores para partilharem as suas experiências.

"Gostava de ler o testemunho de quem tem casal. Perceber se sentem muita diferença entre os dois. Já agora!! Eu sou uma mãe nada, mas nada amorosa! Tenho os meus momentos com a Lau, claro, mas não sou de ficar com muitos amassos porque é a minha personalidade, e a Lau entende e respeita muito bem. Já percebi que os meninos são mais agarrados!!! Como é que vou fazer?", destacou ainda.

Veja o vídeo.

Leia Também: Blaya Rodrigues mostra-se a dançar após melhorar da ciática