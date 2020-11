Para animar a terça-feira dos seguidores da sua página de Instagram, Blaya Rodrigues decidiu publicar um novo vídeo onde aparece a dançar o tema 'Na Raba Toma Tapão', de Niack.

Imagens que não passaram despercebidas aos olhos de muitos fãs.

"Hoje é terça... e nas terças-feiras as pessoas são uma seca... Estou a passar no teu Insta para ver se isso fica mais molhado. PACK BUNDAS - Lição n.º 1", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

