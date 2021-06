Blaya Rodrigues deixou-se inspirar numa publicação que fala sobre a culpa que as mãe se pais sentem durante o processo de crescimento de uma criança para partilhar a sua experiência com os fãs.

Grávida do segundo filho e a enfrentar as birras, a falta paciência e os desafios do dia-a-dia no papel de mãe de uma menina, a pequena Aura, de quase três anos, a cantora e dançarina revela um texto escrito por si em março deste ano.

"Não posso de maneira alguma nem culpar a gravidez, nem culpar a Lau... mas será então que a culpa é minha? Cada dia que passa a lau desafia me mais... nem sequer é uma questão de me responder, porque raramente faz isso, mas é mesmo de contrariar. Há dias em que realmente consigo controlar e dar a volta a situação, mas isto é como uma bola de neve... vai crescendo crescendo, crescendo e depois só me apetece é chorar!! (tipo agora)", revela, dando conta do que sentia no momento em que escreveu estas palavras.

"Tenho a perfeita noção que faz parte do desenvolvimento dela... mas porra! Cansa e dói. E depois se a mando para o quarto para pensar na vida, cai em mim um sentimento de culpa gigante. Sei que resolvia toda esta confusão com um: queres um abraço? E as vezes (muitas, aliás) faço isso. Mas há outras situações que já são tão constantes que fico toda frita da cabeça e começa a dualidade entre: queres um abraço ou vai para o quarto", pode ainda ler-se no texto.

Agora, passados alguns meses e com a filha deitada nas suas pernas por estar "doente", Blaya confessa que "já não é bem assim".

"Talvez pelas hormonas? Talvez porque em três meses já cresceste? Não sei! Mas são fases… e peço te desculpa por, às vezes, não ter paciência", termina.

