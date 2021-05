Blake Lively e Ryan Reynolds foram 'apanhados' num passeio em família na cidade de Nova Iorque, na quarta-feira.

O casal estava na companhia de duas das três filhas, como nos mostram as imagens que foram logo divulgadas pela imprensa internacional, estando também a circular nas redes sociais.

De acordo com o Page Six, os atores pareciam muito relaxados numa saída logo pela manhã a uma padaria local com a filha Inez, de quatro anos, e a pequena Betty, de um, que estava a ser transportada pela mãe.

Recorde-se que o casal tem ainda em comum James Reynolds, de seis anos.

Veja este momento nas publicações abaixo:

