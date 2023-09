Blac Chyna celebra o seu primeiro ano de sobriedade. A antiga estrela de televisão, de 35 anos, que se tornou conhecida devido ao relacionamento com Rob Kardashian, decidiu lutar contra o vício no álcool tendo, por isso, procurado ajuda nos Alcoólicos Anónimos (AA).

"A 14 de setembro de 2022 decidi acabar com o álcool", notou numa partilha que fez na sua página de Instagram. "O processo não é fácil, mas eu consegui, planeio continuar no caminho da sobriedade", garantiu.

Chyna aproveitou ainda para agradecer o apoio e carinho que tem vindo a receber ao longo desta mudança de vida.

"Espero que quando virem isto fiquem inspirados para o caso de estarem a lutar contra algum vício. Saibam que conseguem e que o merecem. Deus ama-vos. Há tantas apps e grupos que vos podem ajudar nesta caminhada, não estão sozinhos", completa.

Ao longo do último ano, Angela (seu nome verdadeiro) optou ainda por reverter algumas das intervenções estéticas que fez, incluindo uma diminuição das mamas e a remoção de silicone que tinha injetado nos glúteos.

Recorde-se que Chyna é mãe de dois filhos: King Cairo, de 10 anos, fruto da anterior relação com Tyga, e Dream, de seis anos, que nasceu do envolvimento com Rob Kardashian.

