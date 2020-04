A famosa Met Gala não vai ter lugar este ano, devido à pandemia do COVID-19. No entanto, um dos eventos mais emblemáticos da passadeira vermelha vai ter à mesma o seu momento de glória.

Como está a acontecer com a maior parte dos eventos, a Gala foi reinventada, ou transformada, num desafio do Instagram. A Vogue e Billy Porter lançaram o #MetGalaChallenge, convidando o público em geral a recriar os seus looks favoritos do Met Gala dos últimos anos na rede social.

O desafio já está a decorrer e termina a 3 de maio. Os vencedores vão ser anunciados a 4 de maio, a data originalmente prevista para o Met Gala, num artigo da Vogue e alguns selecionados terão os seus designs exibidos no Instagram da Vogue, para os seus quase 27 milhões de seguidores.

O desafio está lançado e vai ser preciso apenas muita imaginação e materiais que tenha em casa para recriar alguns dos famosos looks desta Gala emblemática.

Inspire-se numa destas criações de galas anteriores:

O Met Gala, formalmente chamado de Costume Institute Gala e também conhecido como Met Ball, é uma gala anual de arrecadação de fundos para benefício do Metropolitan Museum of Art Institute em Nova Iorque.