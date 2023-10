Billie Eilish tem um novo amor, segundo revelam fontes próximas da cantora.

A artista, de 21 anos andará a ter diversos encontros com o tatuador David Enth, de acordo com o jornal The Sun.

A fonte próxima afirmou que os dois têm "passado algum tempo juntos em Los Angeles", de onde ambos vivem.

"O romance deles é super discreto, mas eles tiveram alguns encontros. Ele está acostumado a tatuar celebridades e foi altamente recomendado. Eles realmente deram-se bem", afirmou a mesma fonte.

"O David faz o tipo dela porque ela gosta de um 'bad boy' com tatuagens no rosto - o 'ex' dela parecia uma versão mais velha dele. É tudo muito novo, mas eles formam um ótimo casal", acrescentou.

De recordar que o último namorado de Billie foi o cantor de rock Jesse Rutherford, de 32 anos, mas a relação chegou ao fim em maio deste ano.

Leia Também: Billie Eilish mostra (enorme) tatuagem nas costas