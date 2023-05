Billie Eilish respondeu à letra aos "idiotas" nas redes sociais que a acusaram de se ter "vendido" uma vez que, recentemente, começou a usar visuais mais femininos.

Numa série de publicações feitas nas stories da sua página de Instagram (entretanto apagadas), a cantora de 'Bad Guy' não se conteve ao comentar o assunto.

"Passei os primeiros cinco anos da minha carreira a ser completamente INVALIDADA por vocês, idiotas, por ser 'maria rapaz, por me vestir da maneira que me vestia, enquanto me diziam que seria mais sensual se me comportasse como uma mulher", escreveu a cantora, de 21 anos.



© Instagram - Billie Eilish

"E agora que me sinto confortável o suficiente para usar algo minimamente feminino ou mais justo, MUDEI e vendi-me...", lamentou.



© Instagram - Billie Eilish

Billie defendeu que pode ser ambas as versões. "FACTO ENGRAÇADO! Sabiam que as mulheres são multifacetadas? É chocante, não é? Acreditem ou não, as mulheres podem ter vários interesses", defendeu.



© Instagram - Billie Eilish

Vale notar que Billie Eilish sempre se mostrou fã de visuais exageradamente largos. Contudo, nos últimos tempos, tem vindo a mudar o seu estilo, optando por visuais mais femininos e sensuais.

