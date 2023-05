Billie Eilish e Jesse Rutherford estão separados. A informação foi confirmada ao Page Six por um representante da cantora de 'Bad Guy', esta quarta-feira.

"Podemos confirmar que a Billie e o Jesse se separaram amigavelmente e continuam bons amigos", disse.

Billie Eilish, de 21 anos, e Jesse Rutherford, de 31, não eram vistos juntos desde o Coachella, que decorreu no passado mês de abril. A cantora esteve depois presente na Met Gala mas sem Jesse.

O agora ex-casal levou aos rumores do romance em outubro do ano passado, quando foram vistos pela primeira vez juntos. No entanto, a relação só foi oficializada em novembro desse mesmo ano, em 2022, através de uma publicação no Instagram.