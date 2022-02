Billie Eilish voltou a demonstrar a sua enorme preocupação com os fãs num dos seus concertos. Conforme evidencia a imprensa internacional, no passado sábado, 5 de fevereiro, a cantora interrompeu a sua performance em Atlanta, quando percebeu que havia uma pessoa com dificuldades em respirar.

"Precisas de uma bomba?", questionou. "Precisas de uma bomba? Podemos arranjar uma?", voltou a perguntou.

Um dos membros da equipa da artista acedeu ao pedido de Billie, sendo que esta sublinhou: "Deem-lhe tempo. Deem-lhe espaço".

"Precisas de sair ou estás bem?", disse ainda antes de prosseguir com o concerto.

O momento pode se visto na galeria.

Importa notar que esta não foi a primeira vez que uma situação do género aconteceu. Já foram várias as ocasiões em que Eilish parou a atuação para chamar a atenção a problemas que repara no seu público.

