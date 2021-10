Billie Eilish marcou presença na festa do 26.º aniversário de Doja Cat, que decorreu na noite de quarta-feira, em Los Angeles. Mas a cantora não foi sozinha.

O namorado de Billie, Matthew Tyler Vorce, acompanhou-a e fontes revelaram que estavam "inseparáveis" e "beijaram-se" em público.

"Eles estiveram próximos um do outro a noite toda e nunca saíram um do lado do outro", contaram ao Page Six.

De referir que Billie Eilish e Matthew Tyler Vorce começaram a namorar no início deste ano, mas só foram vistos juntos publicamente em abril.

Além do casal, não faltaram à festa outras celebridades, entre elas French Montana, Bella Hadid, Tyga, Winnie Harlow, Karreuche Tran, Malia e Sasha Obama e Teyana Taylor.

