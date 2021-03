Billie Eilish acaba de mostrar ao mundo que está loira, mas ao que tudo indica, a mudança não foi feita agora.

Esta quarta-feira, 17 de março, a artista publicou uma fotografia no Instagram onde aparece com o novo visual. Novidade que surpreendeu os fãs, tendo recebido muitas reações com vários elogios. No entanto, explica o E! News, uma publicação nas redes sociais, que foi eliminada, mostrava a responsável pela mudança, Lissa Renn, a falar sobre o look de Billie.

Recorde-se que a artista tinha o cabelo preto com as raízes verdes.

Referindo-se à transformação, Lissa explicou que o processo demorou "seis semanas". Assim sendo, uma vez que Billie surgiu no último domingo nos Grammy com o visual 'antigo', a cantora estaria a usar uma peruca.

Veja na galeria as imagens de Eilish nos Grammy e o novo look da cantora.

