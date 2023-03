Embora tenha apenas 21 anos, Billie Eilish é uma jovem mulher muito convicta e decidida. Em relação à escolha de apagar todas as aplicações de redes sociais do telemóvel, não foi preciso pensar muito.

"Deixei de as utilizar. Apaguei tudo do meu telemóvel", fez notar a cantora numa recente entrevista no podcast 'Conan O’Brien Needs a Friend'.

"Não cresci com a Internet. Não fez parte da minha infância e cresci numa altura perfeita, em que a Internet não era tão extremada", acrescentou Billie antes de contar o que sentiu ao ver-se exposta em várias notícias que lia.

"Do nada, os vídeos e as coisas que via na Internet eram sobre mim. Comecei a pensar 'isto é nojento'. Não gosto disso", completou.

O episódio completo com estas declarações de Billie Eilish será disponibilizado no próximo dia 27 de março.

