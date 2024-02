Melissa McCarthy e Billie Eilish foram as responsáveis para entregar o prémio de Melhor Atriz em Série de Comédia a Ayo Edebiri, pelo trabalho da atriz em 'The Bear'. Mas antes protagonizaram um dos momentos altos da noite.

Depois de recordar Billie Eilish de que já se tinham cruzado três vezes e que a cantora conheceu as suas filhas e um dos seus patudos, Melissa McCarthy revelou que têm uma 'ligação' antiga.

A atriz contou que a mãe de Billie foi sua professora e que na altura estava grávida da cantora. "Conheci-te no útero", afirmou.

A dada altura, Melissa McCarthy pediu um autógrafo a Billie Eilish no seu vestido, mas a cantora não quis estragar-lhe o look. Assim sendo, a atriz sugeriu um autógrafo no seu rosto... e o pedido não foi recusado.

