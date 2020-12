Zena e André Abrantes continuam a não se entender. O casal começou a semana com uma forte discussão, que terminou com muitas lágrimas por parte da madeirense e, ao que tudo indica, com o fim da relação.

"Se é isso que tu queres, acabou", atirou Zena durante a acesa discussão.

O casal parece estar agora mais próximo, mas não sabemos contudo se este será ou não o fim do atribulado namoro.

Veja aqui todos os vídeos da discussão que marcou a manhã na casa do 'Big Brother - A Revolução'.

