Hélder tem sido um dos concorrentes que mais tem dado que falar no 'Big Brother', sobretudo depois da polémica com Edmar. No entanto, parece que a excentricidade do concorrente era algo que se notava muito antes de entrar na casa.

Um vídeo antigo deste, publicado na sua conta de Instagram, está a dar que falar nas redes sociais devido à forma peculiar como Hélder se apresenta.

Aliás, o seu comportamento é de tal forma intrigante que muitos seguidores questionaram nos comentários se este não estaria sob o efeito de drogas.

