Teresa foi a concorrente expulsa da casa do 'Big Brother' na gala deste domingo, dia 19, com 14% dos votos a favor da sua presença no jogo.

Passados 62 dias, regressou para os braços do marido, Jorge, que a recebeu calorosamente em estúdio. O reencontro dos dois fez-se com um demorado abraço que levou mesmo a ex-cabeleireira às lágrimas.

Também Sofia Sousa, ex-namorada de Tierry, filho de Teresa, lhe deu as 'boas-vindas' de forma emotiva.

Pode rever o momento aqui.

