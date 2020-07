Recentemente na casa do 'Big Brother' verificaram-se uma série de confrontos entre os concorrentes sendo que Teresa, uma vez mais, não poupou nas críticas. Uma das pessoas mais visadas foi Noélia, que na perspetiva da concorrente, não tem sido sincera quanto aos seus sentimentos.

"A Noélia nunca diz aquilo que sente. A Noélia diz frases feitas, aprofunda conversa nenhuma - pelo menos estou a falar por mim - a única conversa que eu ouço a Noélia a fazer dentro desta casa há uma data de semanas é meter-se nos assuntos onde não é chamada", sublinhou.

Mas as críticas não se ficaram por aqui: "A única coisa que ela sabe dizer é que os portugueses é que sabem, por isso Noélia, tu és um cu sem opinião. Os portugueses não estão aqui (...) aqui sou eu que falo contigo. Não são eles que vêm sentir o que temos cá dentro".

Eis o momento.

