Este domingo, dia 17, na reta final da gala do 'Big Brother' teve lugar um novo momento de nomeações. Após a saída de Edmar e da revelação de que Hélder continua no jogo, os concorrentes decidiram quais os quatro rostos que enfrentam a decisão do público esta semana.

Diogo, Daniel Guerreiro, Rui e Soraia são os nomes que estão em risco de sair e juntarem-se, no próximo domingo, a Edmar e Fábio.

Vale referir que a gala de ontem ficou marcada pela entrada de Teresa. A concorrente, de 52 anos, juntou-se ao restante grupo depois de duas semanas em quarentena.

