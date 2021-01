Desde que se tornou conhecido com a participação no 'Big Brother 2020', que Hélder não para de partir corações... mesmo o das amigas mais próximas. Esta sexta-feira, em brincadeira com Sandrina, o concorrente de Santa Maria da Feira acabou por receber uma declaração de amor.

A jovem alentejana admitiu que depois do reality show desenvolveu uma atração e chegou mesmo a apaixonar-se pelo colega.

"Estive apaixonada por ti. Estou a falar muito a sério. Mas viu um rabo de saia lá fora, pronto. Não estou a falar da Anuska, estou a falar de outra pessoa. Vais com todas", atirou Sandrina.

"Sabia que tinha sentimentos por ele e ainda me ligou a perguntar se tinha amigas para ele", acrescentou.

Contudo, apesar de não se terem entendido no que toca ao amor, Sandrina, de 22 anos, e Hélder, de 40, preservam uma amizade sólida.

