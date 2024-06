Mais um concorrente foi expulso do 'Big Brother'. Desta vez foi João Oliveira quem deixou o reality show da TVI.

Logo após a saída, já no estúdio, João Oliveira conversou com a repórter do canal sobre a sua passagem pelo 'BB'.

"Fiz um percurso bom, fui fiel a mim mesmo e, por isso, saiu de cabeça erguida, tranquilo. Estou de volta ao mundo", destacou num vídeo que foi publicado nas stories da página de Instagram do reality show.

Esta semana o líder volta a ser André Silva, que está também nomeado ao lado de David Maurício e Fábio Caçador.

Durante a noite também ficamos a saber quem seria o segundo finalista, tendo sido Daniela Ventura.

