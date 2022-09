Não faltaram reviravoltas na última gala do 'Big Brother'. Depois de um início de emissão atribulado, com Nuno Homem de Sá e Frederica a serem castigados por insultarem a produção e desrespeitarem as regras do programa, seguiram-se momentos de diversão e emoções fortes.

Diogo Marques viu a sua curva da vida ser revelada em direto, protagonizando o momento mais emocionante da noite.

A nova líder da casa

Seguiu-se a prova do líder, que sagrou vencedora a dupla Rúben da Cruz e Cátia Basílio.

Ainda que a vitória tenha sido conquistada a dois, a produção do 'Big Brother' decidiu que existiria apenas um líder. A Rúben e Cátia foi dada a oportunidade de decidirem qual dos dois assumiria a liderança e ficaria com imunidade. Solidário com o momento difícil que a modelo passou, devido a uma discussão com Nuno Homem de Sá e Frederica, Rúben deu à amiga a liderança.

Casais separados e novas duplas

Há novas duplas na casa do 'BB'. Com a saída de Nuno Homem de Sá, Frederica Lima passou a fazer dupla com a única participante que estava a jogar 'sozinha': Joana Taful.

Mas esta não foi a única mudança nas duplas. Os casais foram separados por ordem do 'Big Brother' e foram os restantes concorrentes, que não formam parelhas amorosas, a decidir com quem ficariam os elementos de cada casal.

Rúben Boa Nova ficou ao lado de Joana Schreyer, Ana Maia com Ricardo Pereira e Daniel Oliveira com Tatiana Boa Nova.

Os nomeados

Esta semana há seis concorrentes em risco de expulsão na casa do 'Big Brother'. A Frederica Lima, que foi automaticamente nomeada, juntou-se Ana Maia. A atriz foi nomeada diretamente pela dupla Miguel e Catarina - que conquistaram esse poder.

Feitas as nomeações de todos os participantes, ficaram em risco de expulsão Miguel Vicente, Catarina Severiano e Mafalda Diamond. Porém, a líder - Cátia -, teve ainda a oportunidade de fazer uma nomeação direta e elegeu Daniel Oliveira.

