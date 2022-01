A atriz Inês Castel-Branco é fã do reality show 'Big Brother' e tem acompanhado a mais recente edição do programa da TVI, que juntou alguns famosos na casa mais vigiada do país.

Na noite desta quinta-feira, a atriz partilhou nas stories da sua página de Instagram um pequeno vídeo onde mostrava que estava a acompanhar o 'Extra', com Marta Cardoso, revelando também que falou com o filho, Simão, de 11 anos, sobre o programa.

"Hoje estava a explicar ao meu filho quem era a Marta. E que não tenho vergonha nenhuma de amar isto", escreveu. Veja no vídeo em baixo.

