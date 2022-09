Durante a tarde desta quinta-feira, dia 22 de setembro, a TVI anunciou que um dos concorrentes ficaria automaticamente nomeado por atender um telefonema 'relâmpago'.

Já perto do final do 'Diário', o telefone tocou na 'casa mais vigiada do país' e foi Miguel Vicente que o atendeu.

Ao comunicar o 'azar' ao grupo, Miguel não conseguiu convencer os colegas, que acabaram por acreditar quando o 'Big' confirmou a decisão.

Miguel Vicente está assim nomeado, ficando em risco de sair na gala que sucede a próxima.

