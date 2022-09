Miguel Vicente tem sido um dos concorrentes a assumir o protagonismo nesta nova edição do 'Big Brother'. Se dentro da casa, as atitudes do jovem de 28 anos são alvo de muitas críticas, já no exterior, ele assume-se como um dos favoritos do público.

Desta vez, e na sequência do anúncio de sanções devido ao facto de alguns concorrentes terem desrespeitado as regras do jogo, Miguel deu a sua opinião, apontando o dedo aos colegas. Em resposta, o concorrente de Faro foi acusado de ter atitudes iguais às que acabara de criticar.

Uma das pessoas que mais se insurgiu contra esta atitude de Miguel foi Joana Taful, com Miro Vemba a acabar por se envolver na discussão, tentando explicar à colega que as palavras utilizadas poderão ter sido demasiado fortes.

Importa sublinhar que, apesar das diversas situações em que tem estado envolvido, Miguel Vicente foi o primeiro concorrente a ser salvo na segunda gala, situação que se repetiu na passada segunda-feira.

Veja aqui a discussão que envolveu Miguel Vicente, Miro Vemba e Joana Taful.