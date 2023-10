Zé Pedro Rocha, Catarina Esparteiro, Iasmim Lira, Márcia Soares e Mariana Pinto eram os cinco nomeados e que arriscavam a expulsão da 'casa mais vigiada do país' já na gala do próximo domingo, dia 15.

Num entanto, o concorrente menos votado até agora ficou esta quinta-feira a salvo da nomeação, uma revelação feita durante o 'Diário' por Cristina Ferreira.

Com apenas 4% das votações, Mariana Pinto foi salva e já não corre o risco de sair da casa do 'Big Brother' já no próximo domingo.

Nomeados continuam os outros quatro concorrentes, Zé Pedro Rocha, Catarina Esparteiro, Iasmim Lira e Márcia Soares e para um destes nomes o jogo termina dentro de três dias.